РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Страны Евросоюза обсудят возможность направить помощь ВС Украины

Страны Евросоюза обсудят возможность направить помощь ВС Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал экстренную онлайн-встречу министров иностранных дел. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что в ходе виртуальной встречи, которая состоится в воскресенье в 18:00 (20:00 мск), страны ЕС обсудят дальнейшие меры поддержки Украины.

"Я предложу пакет чрезвычайной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - уточнил Боррель.

1230 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version