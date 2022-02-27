Страны Евросоюза обсудят возможность направить помощь ВС Украины

27 фев. 11:18

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал экстренную онлайн-встречу министров иностранных дел. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что в ходе виртуальной встречи, которая состоится в воскресенье в 18:00 (20:00 мск), страны ЕС обсудят дальнейшие меры поддержки Украины.

"Я предложу пакет чрезвычайной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - уточнил Боррель.