Зурабишвили заявила о поддержке Украины

27 фев. 10:57

Состоялся телефонный разговор президентов Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщила сама Зурабишвили.

"Я разговаривала с президентом Зеленским и подтвердила полную поддержку Грузией украинского народа", - написала она.

Зурабишвили также назвала украинского президента образцовым лидером. "В это трагическое время для Украины и для всей Европы президент Зеленский является образцовым лидером. Вся Грузия поддерживает Украину", - отметила президент Грузии.