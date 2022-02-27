Делегация России приехала в Беларусь для переговоров с украинцами

27 фев. 10:53

Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с представителями Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в состав делегации вошли представители МИД, министерства обороны и других ведомств, включая администрацию президента. "Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Напомним, утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.