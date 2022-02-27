В Азербайджане рассказали подробности разговора Путина и Алиева

27 фев. 10:23

Администрация президента Азербайджана раскрыла детали телефонного разговора Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.

В распространенном заявлении говорится, что в ходе состоявшейся 26 февраля беседы главы государств поговорили о ситуации вокруг Украины, а также об отношениях Москвы и Баку.

"В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений", - сказано в сообщении.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.