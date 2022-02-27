АСЕАН опубликовала заявление по ситуации вокруг Украины

27 фев. 10:00

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) глубоко озабочены развитием ситуации на Украине и боевыми действиями в этой стране. Об этом говорится в совместном заявлении министров, размещенном сегодня на сайте МИД Камбоджи.

"Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и предпринимать усилия к диалогу по всем каналам, включая дипломатические средства, для сдерживания ситуации, деэскалации напряженности, и искать мирного разрешения в соответствии с международным законодательством, уставом ООН и Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - сказано в заявлении.

Главы МИД АСЕАН также отмечают, что возможность для мирного диалога все еще есть, и это должно помешать выйти ситуации из-под контроля. "Все стороны несут ответственность за соблюдение принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и равноправия всех наций ради возобладания мира, безопасности и гармоничного сосуществования", - говорится в документе.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.