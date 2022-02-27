Россию отключают от SWIFT

27 фев. 7:53

Западные страны согласовали отключение России от межбанковской системы передачи информации и платежей SWIFT. На первом этапе от системы будут отключены только банки, уже попавшие под новые западные санкции, в том числе "Сбербанк", ВТБ, Газпромбанк и "Открытие".

Как сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, отключение осуществят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция. Он уточнил, что, "если потребуется", и другие российские банки будут лишены доступа к SWIFT.

Вместе с этим те же страны ограничивают "возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля", замораживая его зарубежные активы и лишая доступа к международным финансовым сделкам.

Будут введены санкции и против всех, кто поддерживает специальную военную операцию на Донбассе. "В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство", - пояснил официальный представитель германского правительства.

Запад создает специальную группу, которая займется контролем заморозки активов санкционных компаний и физических лиц.

Вскоре вышло заявление Вашингтона о SWIFT-санкциях. "Мы полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик. Мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT", - сказано в документе.