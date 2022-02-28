Азербайджан намерен перейти на возобновляемую энергию

В середине января официальные представители Азербайджана и Саудовской Аравии собрались в Баку, чтобы отметить начало строительства ветряной электростанции мощностью 240 МВт в 45 км к северо-западу от столицы. Соответствующее соглашение на $300 млн было подписано два года назад. Неподалеку компания Masdar из Абу-Даби строит солнечный электропарк, который обеспечит еще 230 МВт энергии. Соглашение на $ 200 млн было подписано в апреле прошлого года.

Forbes пишет, что это первые крупные электростанции по производству возобновляемой энергии в стране, которая до сих пор полагалась на свои нефтегазовые ресурсы. Другие страны Персидского залива тоже заинтересованы в сотрудничестве. 23 февраля министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов побывал с визитом в Катаре, где встретился со своим коллегой Саадом Шеридой Аль Кааби и представителями компании Nebras Power. Стороны обсудили возможность создания газовой электростанции мощностью 550 МВт и ветряной электростанции мощностью 100 МВт.

Нефтяной первопроходец

У Азербайджана долгая история использования собственных нефтяных и газовых ресурсов. Первая нефтяная скважина была пробурена в стране в 1846 году, а первая нефтяная платформа ”Нефтяные камни” была построена на мелководье Каспийского моря в 1951 году. Платформа функционирует до сих пор. Но, как и крупные производители углеводородов в Персидском заливе, Азербайджан пытается снизить свою зависимость от нефти и газа, по крайней мере, на внутреннем рынке.

Власти в Баку поставили цель увеличить производство энергии из возобновляемых источников до 30% до 2030 года. На ветряную электростанцию компании Acwa Power будет приходиться около 3,7% общих потребностей в энергии, когда она будет запущена в следующем году. Электростанция будет обеспечивать 300 тыс. домохозяйств, однако правительству нужно гораздо больше проектов, чтобы добиться своей цели.

Эсмира Джафарова, член совета Центра анализа международных отношений считает поставленную на 2030 год цель амбициозной. По ее словам, ”энергетический переход - относительно новый процесс в Азербайджане. До сих пор потенциал возобновляемой энергетики в основном был ограничен гидроэнергетикой. За счет развития ветряных и солнечных электростанций на внутреннем рынке Баку надеется больше газа отправлять на продажу. Благодаря сети трансграничных трубопроводов азербайджанский газ из Каспийского моря поступает в Турцию и европейские страны, и спрос, вероятно, будет сохраняться достаточно высоким в ближайшие годы. На фоне российско-украинской напряженности западные европейские страны отчаянно ищут альтернативных поставщиков. ”Все признают, что газ останется важнейшим компонентом удовлетворения энергетических потребностей в ближайшем будущем, особенно в Европе”, - говорит Джафарова, ранее занимавшая должность советника министра энергетики.

Обширные планы

Компании государств Персидского залива реализуют проекты не только в Азербайджане, но и в других бывших странах Советского союза. Корпорация Masdar занята в строительстве солнечных электростанций в соседних Армении и Грузии. В Узбекистане создаются солнечная и ветряная электростанции. В начале февраля Acwa Power начала работу над проектом ветряной электростанции в Нукусе мощностью 100 МВт и стоимостью $115 млн на северо-западе Узбекистана.

Традиционные энергетические компании тоже стремятся к участию. Нефтяной гигант BP, чьи интересы охватывают азербайджанский нефтегазовый комплекс Азери-Чираг-Гюнешли и месторождение Шахдениз, оценивает потенциал возобновляемой энергетики в стране. По сообщениям за май прошлого года, британская компания подписала соглашение на оценку возможности строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Карабахе.

В результате 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан восстановил контроль над ранее оккупированными территориям, которые в течение долгого времени контролировались армянскими националистами. Развитие возвращенных территорий - приоритет для Баку, который намерен создать зеленую энергетическую зону в регионе. Примечательно, что две электростанции, строительство которых Шахбазов обсуждал в Дохе, будут расположены в Лачинском и Кельбаджарском районах Карабаха.