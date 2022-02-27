Кого ждет энергетический кризис

Под давлением требований глобальных климатических изменений мировой энергетический сектор начал масштабный энергетический переход. Традиционные источники энергии были признаны устаревшими и грязными. Уменьшается финансирование энергетических компаний. В связи с изменениями нефтяные корпорации осваивают новые источники энергии, что уже привело к появлению пессимистического прогноза в отношении традиционных источников, в частности, нефти и угля.

Падение нефтяных цен было бы логичным, учитывая такую тенденцию. Однако, как отмечает Modern Diplomacy, под влиянием ряда факторов международные цены на нефть, наоборот, продолжают расти практически без остановки с декабря. Стоимость нефтяного бенчмарка WTI, например, выросла на 33% за два месяца с $67 за баррель 2 декабря 2021 года до $90 за баррель 9 февраля 2022 года. За тот же период Brent подорожала на 29%.

С 2021 года международные цены на природный газ тоже растут, причем в Европе энергоноситель подорожал больше всего. Поскольку европейский энергетический кризис усугубляется, а дисбаланс между спросом и предложением усиливается, стоимость газа продолжает расти. Европейские оптовые цены в феврале 2022 года в 5-6 раз выше, чем годом ранее. Счета за электричество тоже растут: средняя цена в главных европейских странах превышает €300 за МВт/час по сравнению с €50 за МВт/час в 2019 году. Запасы газа в европейских хранилищах составляют 68%, что гораздо ниже 10-летнего среднего уровня. В США цены на природный газ тоже выросли: в среднем этой зимой семьи должны будут заплатить $746 за отопление своих домов, что на 30% выше по сравнению с прошлым годом. На Среднем Западе цены поднимутся еще выше: на 49% до самого высокого показателя с зимы 2008 года. В некоторых азиатских странах цены на природный газ увеличились в пять раз.

Важно отметить, что помимо влияния COVID-19 и увеличения спроса в зимний период, геополитические факторы также значительно влияют на нынешнее повышение мировых цен на нефть и газ. В частности, противостояние между Россией, США и Европой по поводу украинского вопроса нанесло серьезный удар по энергетическому рынку. Россия ясно дала понять, что членство Украины в НАТО будет означать конфликт. США и НАТО, в свою очередь, настаивают на том, что Россия не имеет права решать, присоединяться Украине к альянсу или нет. Хотя возможность войны между Россией, США и Европой из-за Украины исключена, в настоящее время напряженность в геополитике усиливает риски на энергетическом рынке. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности предупреждает, что Европа столкнулась с самой серьезной угрозой своей безопасности со времен холодной войны.

Около 40% европейского импорта газа обеспечивается за счет России. Российская государственная компания ”Газпром” 70% добываемого газа продает Западной Европе. Согласно данным Европейского агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER), зависимость от российского экспорта Германии, Италии и Франции (которая полагается на ядерную энергетику) составляет 49,46 и 24% соответственно.

6 февраля запасы газа в европейских хранилищах составляли 36%. Проблемы с газом пришлись на период возобновления напряженности между Россией и Украиной, которая поставила под вопрос энергетическую безопасность. Европейский Союз предложил новое законодательство с целью обеспечения газовых запасов за счет совместной покупки газа странами-членами блока для создания стратегического резерва. ЕС также заинтересован в долгосрочных контрактах на поставку, а его представители проводят консультации с Азербайджаном, Катаром и США для обеспечения дополнительного импорта. ”Газпром” также диверсифицировал свою клиентскую базу, создав СПГ-терминалы и трубопроводы для Китая Турции. В планах компании еще больше проектов. Европа и Россия работают над снижением созависимости, что может сыграть на пользу таким экспортерам как США, например.

Российско-украинский кризис укрепил решимость ЕС усилить собственную энергетическую безопасность. Однако изменения произойдут нескоро, учитывая сколько времени и средств нужно, чтобы перейти на другие источники энергии или построить новые трубы и СПГ-терминалы. Таким образом, снижение взаимной зависимости между ЕС и Россией по энергетическим вопросам вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Геополитические факторы будут продолжать оказывать влияние на энергетические рынки, в частности, российское газовое соглашение с ЕС. Исторически, Россия использовала энергетический экспорт как рычаг политического давления на другие страны. В 2006 году поставки в Украину были прекращены из-за спора по стоимости, то же самое произошло и после присоединения Крыма в 2014 году. В 2009 году Россия прекратила поставки в Европу через Украину.

Эксперты из ANBOUND указывают на то, что усугубление глобальных проблем с энергетической безопасностью в связи с геополитическими факторами повлияет не только на Россию и ЕС, но и на Китай в связи с изменением в глобальной структуре спроса и предложения.

Китай - крупнейший в мире импортер энергии. Страна больше всех закупает нефти и СПГ. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2021 году страна импортировала 320 млн тонн угля и 512,98 млн тонн природного газа, что на 19,9% больше, чем в предыдущем году. Коэффициент зависимости Китая от импорта нефти в 2021 году составил 72,1% (ниже на 1,5% по сравнению с предыдущим годом), природного газа - 45,5% (на 3,3% выше) и от угля - 7,3% (на 0,05% выше).

Зависимость Китая от международного рынка нефти и газа крайне высока и значительно превышает энергетическую зависимость Европы от России. Китайская зависимость от внешних поставок обеспечивает цепочку энергетического экспорта между государством и международным рынком. Риски угрожают нарушать канал поставок между Китаем и миром и усугубить ситуацию с энергетической безопасностью. В случае геополитического конфликта на международном энергетическом рынке Китай почувствует его последствия вне зависимости от своей позиции в возможном конфликте.

Будучи ”мировой фабрикой” Китай понимает важность энергетических и минеральных ресурсов для страны. В своем XIV пятилетнем плане Пекин особое внимание уделяет трем главным сферам, обеспечивающим экономическое благосостояние страны: продуктовой, энергетической и финансовой безопасности. Продуктовая и финансовая безопасность в основном зависят от внутренней политики, в отличие от энергетической сферы, обеспечиваемой международным рынком. Учитывая данный фактор, значительные иностранные средства будут инвестированы в дальнейшее укрепление энергетической безопасности Китая. Этот вопрос еще долго будет представлять собой чувствительную тему и фактор риска для Китая, в том числе и потому, что может использоваться в качестве геополитического рычага.

Сейчас Китай пытается создать традиционную систему энергетической безопасности. 4 февраля во время визита Владимира Путина в Пекин Китай и Россия договорились о продаже природного газа, таким образом, обеспечив второй долгосрочный контракт на поставки между двумя странами. Ожидается, что после строительства нового газопровода общий экспорт газа со стороны ”Газпрома” составит 48 млрд кубометров в год.