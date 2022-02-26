Путин и Алиев обсудили специальную военную операцию на Украине

26 фев. 23:51

Как сообщили в Кремле, через четыре часа после звонка премьер-министру Армении Николу Пашиняну президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В первую очередь они говорили о двусторонних отношениях.

"В продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня", - сказано на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Алиев поговорили об Украине. "Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", - сообщили в пресс-службе президента России.