Ставрополье завершает строительство девяти социальных объектов

27 фев. 5:25

В Ставропольском крае до конца 2022 года будет завершено строительство девяти новых социальных объектов, в том числе школ и детского сада.

"К концу текущего года в крае должны появиться девять социально важных объектов. Это школы, детский сад, учреждения спорта и культуры. Сейчас работы идут без отставания от графика, но мы все должны понимать, что часть этих объектов планировалось ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Тянуть нельзя, к концу года строительные работы должны быть завершены", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития РФ.

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, впервые за 15 лет в городе появится бассейн, а благодаря строительству школ и детсадов город-курорт в ближайшие годы избавится от очередей в дошкольные учреждения и второй смены в школах.