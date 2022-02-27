Дагестанские медики возобновляют плановый прием населения

27 фев. 2:23

Стабилизация ситуации с коронавирусом позволила дагестанским медикам возобновить оказание плановой амбулаторной помощи.

Уже со вторника, 1 марта, в республике стартует углубленная диспансеризация населения, также профилактические осмотры и плановый прием в поликлиниках, сообщается в официальном аккаунте министерства здравоохранения региона в Instagram, - передает ТАСС.

Ранее из-за осложнившейся ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане наибольшую нагрузку испытывало амбулаторно-поликлиническое звено. В этой связи было принято решение о приостановке плановых осмотров и углубленной диспансеризации пациентов.

Отмечается, что большое значение в снижении числа больных COVID-19 играет иммунизация от вируса, которая активно продолжается в республике. Пункты вакцинации в регионе работают без выходных.