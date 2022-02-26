Сочи примет "Кинотавр" осенью

26 фев. 23:21

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября в формате делового форума, прием заявок на участие в конкурсных программах начнется 1 марта, - сообщает пресс-служба смотра.

"Кинотавр" - главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много - количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" увеличивается с каждым годом", - приводит пресс-служба слова президента фестиваля, продюсера Александра Роднянского.

Фестиваль "Кинотавр" третий год подряд пройдет в сентябре в офлайн-формате с соблюдением коронавирусных ограничений. Смотр по традиции состоится в Зимнем театре.