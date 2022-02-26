Над Индийским океаном исчез пассажирский самолет

26 фев. 21:59

Минтранс Коморских островов сообщил, что сегодня в небе над Индийским океаном с радаров пропал пассажирский самолет местной компании AB Aviation. На его борту было 12 пассажиров и два члена экипажа.

Уточняется, что самолет рухнул в воду между островами, входящими в состав государства. Пассажиры были гражданами Коморских островов, а оба летчика – гражданами Танзании.

Уже удалось найти часть обломков самолета. "Во время поисковых работ, проводимых государственными службами при поддержке аэропорта Дзаудзи, начали находить обломки самолета в прибрежной зоне Джойези, что подтверждает авиакатастрофу", - сказано в сообщении президентской администрации Коморских островов в Facebook.