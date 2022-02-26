Байден рассказал о "третьей мировой войне"

26 фев. 21:44

Американский президент Джозеф Байден заявил в интервью блогеру Брайену Коэну на YouTube, что США вводят против России санкции, чтобы не вступать в "третью мировую войну".

"Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену", - пояснил Джозеф Байден.

Президент США отметил, что считает новые санкции "самыми масштабными в истории" и той самой ценой, которую Россия будет платить "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной".