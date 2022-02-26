Пашиняна ждут в Кремле в апреле

26 фев. 21:14

Как сообщили сегодня в пресс-службе правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян посетит Россию с официальным визитом в апреле. Точная дата не названа.

В пресс-службе армянского Кабмина уточнили, что в ходе сегодняшнего разговора Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась повестка предстоящего визита. При этом не уточняется, какие вопросы лидеры двух стран будут рассматривать во время апрельской встречи.

Также Путин и Пашинян побеседовали о деятельности ЕАЭС и ОДКБ.