Глава МИД Грузии экстренно позвонил Жозепу Боррелю

26 фев. 20:59

В МИД Грузии сообщили о незапланированном телефонном звонке главы ведомства Давида Залкалиани главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. Разговор был посвящен обсуждению отношений Тбилиси и ЕС.

Боррель заявил Залкалиани, что ЕС по-прежнему твердо поддерживает Грузию. Заявление было сделано на фоне решения премьер-министра Ираклия Гарибашвили не участвовать в европейских санкциях против России.

Как пишет Грузия-Онлайн, Боррель рассказал Залкалиани о санкциях, введенных Евросоюзом против России. Залкалиани в ответ сообщил, что Тбилиси поддерживает заявления Брюсселя в отношении специальной военной операции РФ на Донбассе.