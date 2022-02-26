Уничтожены все железные дороги из России на Украину

26 фев. 20:43

Укржелдорога сообщила сегодня о разрушении всех железнодорожных путей, соединяющих Украину с Россией. Передвижение на поездах из России на Украину отныне физически невозможно.

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ", - сказано на сайте компании.

Пресс-служба Укржелдороги заявила, что теперь, когда Украина отрезала себя от российской системы железных дорог, компания найдет иные пути для участие международных перевозках. "Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского союза. Также Укржелдорога продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем", - заявили украинские железнодорожники.