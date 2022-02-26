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СМИ: Запад отключит Россию от SWIFT не на 100%

СМИ: Запад отключит Россию от SWIFT не на 100%

Телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил, что Вашингтон и Брюссель обсуждают идею отключить от SWIFT не всю Россию, а только отдельные российские банки и компании.

"Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети (SWIFT) отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики", - сообщает телеканал.

Кроме того, у США готов пакет санкций на случая взятия Россией под контроль Киева. "Неясно, будут ли эти санкции включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше", - отметили в CNN.

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