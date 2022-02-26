Путин созвонился с Пашиняном по армяно-азербайджанскому урегулированию

26 фев. 20:11

Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Темой разговора стало армяно-азербайджанское урегулирование. "Продолжен обмен мнениями по практическим аспектам реализации договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - сказано на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин и Пашинян обсуждали задачи обеспечения стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении. "Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - добавили в Кремле.