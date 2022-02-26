В Киеве объявлен комендантский час до утра понедельника

26 фев. 19:44

Власти Киева сообщили, что на территории украинской столицы введен комендантский час до 9:00 понедельника по московскому времени. Все воскресенье по Киеву запрещено передвигаться как пешком, так и на машинах без пропусков.

"Комендантский час в Киеве начался сегодня в 17:00 и продлится до 28 февраля, 08:00. В это время движение собственным транспортом, кроме спецпропуска, запрещено", - сообщил первым замглавы киевской мэрии Николай Поворозник.

В свою очередь, любые прохожие в воскресенье в Киеве будут считаться диверсантами и разведчиками армии России.