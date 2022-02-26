В Агдаме установят памятник жертвам Трагедии в Ходжалы

26 фев. 19:28

Главный советник спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных землях Карабахского экономического района Башир Гаджиев сообщил сегодня, что в Агдаме будет установлен памятник жертвам Трагедии в Ходжалы. Мемориал появится на месте захоронения ходжалинцев.

Напомним, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было совершено тяжелейшее военное преступление Карабахской войны: незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при поддержке наемников из 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ осуществили массовые убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. В тот день были убиты 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью, и всех их лишили жизни только за то, что они являлись азербайджанцами. Из города были изгнаны 5379 человек, 487 были ранены, еще 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.

Башир Гаджиев рассказал о планах на установку памятника в ходе акции в память о жертвах Трагедии в Ходжалы. "С особой жестокостью были совершены убийства мирных жителей Ходжалы, в том числе женщин, детей и стариков. Мы никогда не забудем эту трагедию", - подчеркнул он.

Также главный советник спецпредставителя президента в Карабахе отметил, что кровь ходжалинцев была отмщена в ходе Отечественной войны Азербайджана 2020 года.