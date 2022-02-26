Visa и Mastercard продолжат работать в России

26 фев. 19:14

Как сообщили в Национальной системе платежных карт, карты систем Visa и Mastercard продолжат работать внутри России, несмотря на приостановку работы этих систем с российскими банками в рамках западного санкционного давления.

"Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться Национальной системой платежных карт", - приводит слова представителей НСПК РИА Новости.

В то же время любыми картами попавших под санкции российских банков нельзя будет расплатиться в Apple Pay и Google Pay, как и на других иностранных ресурсах. Все остальные операции, в частности, покупки в российских интернет-магазинах, доступны.