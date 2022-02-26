Уже в марте в грузинских аптеках начнут продавать турецкие лекарства

26 фев. 18:58

Первая партия медикаментов из Турции поступит в Грузию уже в первой декаде марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".

"По моей информации, через две недели будет завезена первая партия турецких медикаментов, и это будут медикаменты высшего качества", – сказал Гарибашвили, передает Sputnik Грузия.

В аптеках страны лекарства появятся сразу после их завоза, добавил грузинский премьер.

Напомним, фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января. Власти Грузии рассчитывают, что рост конкуренции положительно скажется на ценах на лекарства.