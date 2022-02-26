Весь день в направлении Ханкенди и Аскерана звучит азан в память о Трагедии в Ходжалы (ВИДЕО)

26 фев. 18:43

Одна из акций памяти жертв Трагедии в Ходжалы, которой сегодня исполнилось 30 лет, стало исполнение азана в направлении городов Ханкенди и Аскеран, расположенных в зоне ответственности российских миротворцев.

Впервые сегодня азан прозвучал в 12:06 по московскому времени из громкоговорителей с территории Агдамского района (в сторону Аскерана) и из города Шуша и сел Пирлял и Ханабад (в сторону Ханкенди).

Звуки азана, усиленные техникой, распространились на десятки километров и были слышны и в Ханкенди, и в Аскеране, и в Ходжалы.

Второй раз азан в память об убитых армянскими националистами ходжалинцах прозвучал в 15:58 по московскому времени.

Напомним, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было совершено тяжелейшее военное преступление Карабахской войны: незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при поддержке наемников из 366 мотострелкового полка Объединенных сил СНГ осуществили массовые убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. В тот день были убиты 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью, и всех их лишили жизни только за то, что они являлись азербайджанцами. Из города были изгнаны 5379 человек, 487 были ранены, еще 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.