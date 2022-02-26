Минобороны РФ: российские войска не ведут огонь по жилым кварталам городов Украины

26 фев. 18:29

Минобороны России опубликовало очередной отчет о ходе специальной военной операции на Украине. Прежде всего было подчеркнуто, что накануне Москва приостановила операцию на время обсуждения с Киевом времени и места мирных переговоров. Поскольку сегодня украинские власти отказались от переговоров, операция возобновлена.

Был опровергнут фейк об уничтожении всех украинских солдат на острове Змеиный: на самом деле 82 солдата ВСУ добровольно сложили оружие и были эвакуированы с острова. При этом их попытались уничтожить 16 катеров ВМС Украины. В ходе морского боя 6 катеров были уничтожены.

В небе над островом Змеиный в это время были замечены стратегические беспилотники США RQ-4 Global Hawck и MQ-9а Ripper.

В Минобороны обратили внимание на массовую раздачу оружия украинскими властями населению, включая гранатометы. Российские военные по-прежнему не ведут бои против мирного населения и не наносят удары по жилым кварталам городов Украины.