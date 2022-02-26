Армения отмечает 30-летие дипломатических отношений с Польшей

26 фев. 17:59

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян направил сегодня президенту Польши Анджею Дуде поздравительное послание в связи с 30-летием установления дипломатических армяно-польских отношений.

В документе сказано, что Армения развивает сотрудничество с Польшей в политике, экономике, образовании и других сферах, причем установила с Варшавой отношения "взаимодоверительного партнерства".

"Наши народы объединяет также проверенная веками тесная дружба, лучшим доказательством которой является армянская община в Польше. Армения придает важное значение дальнейшему развитию и углублению двусторонних и многосторонних отношений с Польшей", - приводит слова Алена Симоняна news.am.

И. о. президента Армении также выразил уверенность, что Ереван и Варшава смогут поднять отношения двух стран на новый уровень "во благо наших народов".