Московская акция памяти жертв Трагедии в Ходжалы (ФОТО)

Сегодня у здания посольства Азербайджана в Москве состоялась акция памяти жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей ровно 30 лет назад - в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Тогда незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при поддержке наемников осуществили массовые убийства азербайджанцев. Было убито 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью, и всех их лишили жизни только за то, что они были азербайджанцами. Из города было изгнано 5379 человек, 487 было ранено, еще 1275 попало в плен, а 150 пропало без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.