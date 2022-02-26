Эрдоган пригласил Путина в Турцию поговорить об Украине

26 фев. 17:43

Телеканал TGRT Haber передал сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о приглашении президента России Владимира Путина в Анкару для переговоров по Украине.

Заявление было сделано в ходе заседания правящей Партии справедливости и развития, посвященном украинскому кризису. Эрдоган подчеркнул, что Турция прежде всего поддерживает установление мира.

"В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - сказал он.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Лавров подробно проинформировал Чавушоглу о ходе специальной военной операции и сообщил, что Москва готова вести переговоры со всеми конструктивными украинскими силами.