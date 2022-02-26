Рамзан Кадыров: мы не хотим войны

26 фев. 17:29

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал сегодня на своем телеграм-канале о развертывании сил чеченской Росгвардии на Украине в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации этой страны.

"На сию минуту у нас нет ни одной потери, ни одного раненого человека, нет ни одной царапины. Ни один человек даже не заболел насморком", - сказал он в опубликованном видео-ролике.

Кадыров сообщил, что чеченские бойцы взяли под контроль объект опербригады нацгвардии Украины. "Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия. Три раза были боестолкновения, но без потерь", - подчеркнул глава Чечни.

Чеченский лидер обратил внимание, что у российских войск нет желания воевать против Украины и украинского народа. "Мы против тех, кто убивал нас и кто хочет убивать нас. У нас есть позиция – это безопасность нашего государства и народа. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию", - пояснил он.

Также он заявил, что чеченцы и русские любят украинцев и не хотят войны.