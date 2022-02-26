В Турции опровергли закрытие Босфора для российских кораблей

26 фев. 17:13

Газета Cumhuriyet только что опубликовала опровержение заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Анкара согласилась закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских боевых кораблей.

О том, что ничего подобного не произошло и российские корабли не ограничены в праве прохода между Черным и Средиземным морями, газете сообщил источник в турецком правительстве.

Посольство России в Турции также подчеркнуло, что не было каких-либо официальных уведомлений Анкары касательно проливов.

Таким образом, заявление Зеленского не подтверждают ни Турция, ни Россия.