Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану с поздравлениями

26 фев. 16:58

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Связь была организована по случаю дня рождения турецкого лидера, которому сегодня исполнилось 68 лет.

Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу с днем рождения, озвучив пожелания о дальнейшей успешной работе на благо развития и процветания Турции, а также о крепком здоровье. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил азербайджанского лидера за внимание.

Также президенты обсудили двусторонние отношения Азербайджана и Турции, согласившись в том, что братские связи между ними будут укрепляться и далее. Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о перспективах сотрудничества государств.