Глава МИД Турции экстренно позвонил Сергею Лаврову по Украине

26 фев. 16:29

Как сообщили сегодня в МИД Турции, состоялся телефонный разговор между главой ведомства Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой беседы стала ситуация на Украине.

"Обсуждались последние события на Украине. Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряженности никому не поможет, он призвал прекратить военные операции", - приводит ТАСС сообщение источника в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Также глава МИД Турции вновь сообщил о готовности Анкары принять у себя переговоры о мире между Россией и Украиной, если они проявят такое желание.