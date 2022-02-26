Украина не согласилась на переговоры с Россией

26 фев. 16:15

Пресс-секретарь президента России Владимир Путин сообщил, что российско-украинские переговоры не состоятся, поскольку от них отказался официальный Киев.

"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", - сообщил он.

Причины отказа пояснил советник руководителя Администрации президента Украины Алексей Арестович. "Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции", - сказал он, добавив, что Киев будет вести переговоры только на своих условиях.