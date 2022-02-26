Россия закрывает небо для трех стран Европы

26 фев. 15:58

Россия ограничивает полеты в страну авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии в связи с недружественными решениями авиавластей этих стран, - сообщает Росавиация.

"С 26 февраля 2022 года с 15:00 мск для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - добавили в Росавиации.

Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России, - говорится в сообщении.