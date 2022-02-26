"Ковент Гарден" отменил лондонские гастроли ГАБТ

26 фев. 15:44

Театр "Ковент-Гарден" в Лондоне отменил летние гастроли артистов московского Государственного академического Большого театра (ГАБТ) из-за событий на Украине, - сообщили в театре.

"Гастроли Большого театра в Лондон организует наш давний партнер Лилиан Хоххаузер, и действительно, шли переговоры о том, чтобы провести их на площадке театра "Ковент Гарден" (Royal Opera House), хотя официального подписания соглашения не было: из-за ограничительных мер по коронавирусу мы не были уверены в возможности такого турне, мы никогда официально не объявляли об этих гастролях", - рассказали в театре, комментируя сообщение "Ковент Гарден" об отмене гастролей ГАБТ, передает "Интерфакс".

В нынешней ситуации становится еще более сложно организовать приезд и выступления нашего коллектива в Великобритании, - добавили в театре.