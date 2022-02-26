Германия не намерена отказываться от российского газа

26 фев. 15:24

Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявил в прямом эфире радиостанции DLF исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA), объединяющего немецкие компании, работающие в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве, Михаэль Хармс.

"Я считаю, что прекращения поставок газа не будет... Могу представить себе персональные санкции со стороны России в ответ на санкции Запада, ограничения в финансовом секторе, в импорте", - сказал Хармс, добавив, что "ущерб от наших собственных санкций достаточно велик, если встречные санкции со стороны России будут введены, это содержательно едва ли что-то изменит", - передает РИА Новости.

Что касается "Северного потока - 2", то скорее всего, тема закрыта надолго, - посетовал Хармс.

"Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что на данный момент тема исчерпана", - сказал Хармс в прямом эфире.

Также чиновник затронул тему возможного отключения России от системы международных банковских переводов SWIFT. Это может негативно сказаться на гуманитарных темах и частных лицах, поэтому санкции должны носить точечный характер, заявил Михаэль Хармс.

"Я бы сказал, чем более целенаправленны санкции, тем лучше... Отключение от SWIFT не введено не потому что... это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому, что это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал - точечные санкции всегда лучше", - сказал он.

Напомним, решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, - сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.