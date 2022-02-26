На Дону снова рвутся украинские мины

26 фев. 14:44

В Ростовской области снова гремят взрывы - три мины, выпущенные с территории Украины, упали в Миллеровским районе, - сообщили в пресс-службе ФСБ России.

"Сегодня, двадцать шестого февраля, пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-мм мин", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Разрушений и пострадавших нет, проводится проверка, - добавили в ФСБ региона.