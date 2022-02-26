Аксенов: Крым ждет на полуострове крупные российские банки

26 фев. 14:15

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что крупные банки России, попавшие в санкционные списки западных стран, теперь смогут работать в Крыму.

"Ужесточение санкционного режима может в некотором смысле пойти на пользу Крыму. В частности, мы надеемся, что на полуостров придут крупные игроки банковского сектора, которые не работали в регионе, опасаясь санкций. Надеюсь, что теперь, когда санкции все равно ввели, им ничего не помешает", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Напомним, ранее о том, что у российских банков, против которых Запад ввел санкции, теперь развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.