Володин: Зеленский предпочел Киеву Львов

26 фев. 13:58

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, а в столице Украины его не было уже вчера. Что касается видео, которые он публикует в соцсетях, то они были записаны заранее.

"Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", - говорится в посте в Telegram-канале спикера нижней палаты, передает РИА Новости.

Информацию о бегстве президента сообщили депутаты Верховной рады, которые пытались встретиться с главной государства в Киеве, но их пригласили во Львов, где Зеленский, как утверждается, находится под охраной неонацистов.

Напомним, накануне украинский президент опубликовал видео, в котором заявил, что он, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.