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Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по Украине

Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по Украине

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За принятие документа проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.

Авторами проекта стали США и Албания. В его тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину" и выражалось "глубокое сожаление" в связи со сложившейся ситуацией, - передает РИА Новости.

Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины: по замыслу инициаторов проекта, Совбез ООН должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ, а также заставить ее отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Документ СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и конструктивно работать в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.

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