Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по Украине

26 фев. 13:29

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За принятие документа проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.

Авторами проекта стали США и Албания. В его тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину" и выражалось "глубокое сожаление" в связи со сложившейся ситуацией, - передает РИА Новости.

Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины: по замыслу инициаторов проекта, Совбез ООН должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ, а также заставить ее отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Документ СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и конструктивно работать в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.