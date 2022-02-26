Президент Киргизии поддержал Россию в операции по демилитаризации Украины

26 фев. 13:12

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Президенты обсудили ситуацию на Украине и подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за принципиальную солидарную позицию.