В Минобороны России рассказали о ходе операции по демилитаризации Украины

26 фев. 12:57

Армия России в ходе операции по демилитаризации Украины уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, - заявил сегодня официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков, передает РИА Новости.

"Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Конашенков.

"Силами Военно-морского флота России также уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил", - добавил он.