США могут эвакуировать Зеленского из Киева

26 фев. 12:43

Американское правительство предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость, - сообщила The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники.

"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев" в случае необходимости, однако он "до сих пор отказывался уезжать", пишет издание, передает "Интерфакс".

Как сообщил изданию украинский высокопоставленный чиновник, Зеленский пока не отдавал распоряжений вывезти его в другую страну или другой город, например тот же Львов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацизации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".