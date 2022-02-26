Крым запускает единый билет для автобусной и железнодорожной перевозок

26 фев. 12:30

Крым станет ближе для россиян – с сегодняшнего дня Единая транспортная дирекция (ЕТД) запустит мультимодальные перевозки автобусным и железнодорожным транспортом по единому билету через транспортно-пересадочный узел Анапы для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова, - сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО "Единая транспортная дирекция" с 26 февраля запускает мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы", - говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

Автобусы будут курсировать в ежедневном режиме до 10 марта и отправляться от ж/д станции Анапа в 08:30 и 13:00, а прибывать в Симферополь в 12:30 и 17:00 соответственно.

В обратном направлении из Симферополя от железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться в 09:00 и 11:00 и прибывать в Анапу в 13:00 и 15:00 соответственно.