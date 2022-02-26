Жителей столичного региона порадует весеннее тепло

26 фев. 12:14

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, до плюс 4 и высокое давление, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в Москве и области будет определять гребень антициклона, усиливающийся с запада. Облачная с прояснениями погода, максимальная температура воздуха плюс 2-4 в Москве, ноль - плюс 5 в Подмосковье. Ветер северо-западный 3-8 м/с", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Атмосферное давление растет, оно заметно выше нормы - барометры сегодня покажут 754 мм рт ст, а значит, скоро покажется солнце.