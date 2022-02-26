В Дагестане обновилось правительство

26 фев. 11:57

Глава Дагестана Сергей Меликов утвердил новый состав правительства региона, сменив руководителей нескольких министерств и зампредов регионального кабмина, - сообщили в пресс-службе руководителя субъекта.

"При принятии решений учитывались конструктивные предложения, поступившие не только от федеральных органов исполнительной власти, но и от членов правительства республики. Оценивались итоги деятельности правительства за минувший год, результаты деятельности на посту тех или иных должностных лиц. …В нынешних условиях выбрана наиболее оптимальная, сбалансированная структура правительства республики", - рассказал Меликов, передает ТАСС.

Зампредами кабмина назначены Ризван Газимагомедов, Рамазан Джафаров, Муслим Телякавов и Мурад Казиев. Первым вице-премьером стал Руслан Алиев, ранее руководивший министерством экономики и территориального развития региона. Он будет курировать финансово-экономический блок, а также заниматься реализацией нацпроектов. Другой первый заместитель, Манвел Мажонц, будет отвечать за строительство и энергетику.

Полномочным представителем главы в Народном собрании республики стал Нюсрет Омаров, а вице-премьером - министром по земельным и имущественным отношениям - Заур Эминов. Сменились руководители пяти министерств региона: министерство труда и социального развития возглавил Абдурахман Махмудов, министерство природных ресурсов и экологии - Ибрагим Ибрагимов, министерство транспорта и дорожного хозяйства - Джамбулат Салавов, а министерство цифрового развития - Юрий Гамзатов. При этом временное исполнение обязанностей министра экономики и территориального развития возложено на Арсена Рустамова.

Также глава Дагестана передал полномочия комитета по архитектуре Минстрою Дагестана, руководителем которого назначен Артур Сулейманов. В свою очередь, Ризван Мурадов сохранил пост министра энергетики и ЖКХ Дагестана, министерству переданы также полномочия комитета по тарифам. Министерство информации и печати Дагестана преобразовано в Агентство информации и печати.