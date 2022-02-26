СМИ: Украина дорого обходится американским налогоплательщикам

26 фев. 11:45

Белый дом попросил у конгресса $6,4 млрд "на украинский кризис", - сообщает агентство Bloomberg.

Ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для чего потребуется $2,9 млрд, и на нужды Пентагона - $3,5 млрд, передает РИА Новости.

За минувший год США выделили Украине поддержки в области безопасности на $650 млн и гуманитарной помощи на $52 млн.

Финансирование предлагается принять поправкой к решению по бюджету, которое законодатели должны принять до 11 марта. Конгресс не принял бюджет на 2022 год, поэтому продление финансирования правительства США с октября прошлого года несколько раз ставилось на голосование.

Утверждать законодателям уже предстоит сумму в $1,5 трлн, чтобы профинансировать правительство после нынешнего дедлайна, - говорится в сообщении.