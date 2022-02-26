В Волго-Каспийском судоходном канале на мель сел российский теплоход

26 фев. 11:29

Сегодня на 51-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель следовавший в Иран теплоход "Волго-Балт 239", - сообщает региональное управление МЧС РФ по Астраханской области.

"В 8:00 (7:00 по московскому времени) от дежурного морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м км. Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На борту судна находится 13 человек. Пострадавших нет.

Известно, что теплоход следовал из порта Астрахани в иранский порт Энзели.