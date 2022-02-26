За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 122 995 человек

26 фев. 11:13

За минувшие сутки в России было выявлено 122 995 новых случаев COVID-19, умерли 793 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах, без изменений ситуация осталась лишь в одном регионе, в 32 регионах число госпитализаций увеличилось.

За сутки в стране выздоровели 181 343 человек, что на 8,4% больше, чем накануне.