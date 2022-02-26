ЕС опубликовал пакет новых антироссийских санкций

26 фев. 10:52

Европейский Союз ввел санкции против ряда российских структур, а также президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в ответ на военную операцию России на Украине, - говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Санкции также вводятся против премьер-министра России Михаила Мишустина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, главы МВД Владимира Колокольцева.

Среди подпадающих под ограничительные меры был назван ряд структур при администрации президента РФ, центр связи Минобороны, Служба внешней разведки.

Кроме того, ограничения коснутся ОАО "Калашников", "Тульского оружейного завода", ОАО "Алмаз Антей", ОАО "Адмиралтейский судостроительный завод", Корпорация "Иркут", ОАО "Ракетно-космический центр - Прогресс", "Ростех-Азимут", Российской авиастроительной корпорации "МиГ", ОАО "Вертолеты России", ОАО ПО Севмаш, "Уралвагонзавода" и т.д. - всего 64 структуры, - передает "Интерфакс".

Помимо этого, ЕС окончательно утвердил введение санкций на экспорт в РФ продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ.

"Принятое решение налагает дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения, технологии и предоставление сопутствующих услуг, а также - ограничения на экспорт определенных товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российской сферы обороны и безопасности", - говорится в документе.

Отмечается, что для ряда случаев предусмотрены определенные исключения из этих ограничений. Так, куплю-продажу, поставку, передачу или экспорт товаров двойного назначения и технологий можно будет разрешить, если это необходимо для скорейшего предотвращения или ликвидации последствий происшествия, которое может угрожать здоровью и безопасности людей или угрожать окружающей среде.

Кроме того, исключения предусмотрены для предоставления изделий, технологий и технической и финансовой помощи по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 года при условии, что контрактные обязательства будут выполнены до 1 мая 2022 года.

Запреты на поставку в РФ оборудования для НПЗ не действуют в случаях, когда речь идёт о выполнении до 27 мая 2022 года контрактов, заключённых до 26 февраля 2022 года. Также разрешается поставка в РФ такого оборудования, если это требуется для предотвращения чрезвычайных происшествий на НПЗ.

Запрет на поставку авиационных запчастей не касается контрактов, заключенных до 26 февраля 2022 года, при условии, что товары будут переданы заказчику до 28 марта 2022 года.

Ограничения на экспорт товаров не касаются межгосударственных космических программ, сотрудничества по ряду вопросов в сфере мирного атома, гражданских телекоммуникационных сетей, сотрудничества ЕС и РФ по не связанным с оборонной промышленностью сферам. Запреты ЕС на экспорт товаров в РФ не действуют, к примеру, и в случаях, когда поставки продукции нужны для борьбы против природных катаклизмов, для медицины и фармацевтики, - отмечается в документах.

Санкции ЕС также включают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий для космической и авиационной промышленности, оказание технической помощи и других услуг, касающихся этой продукции.

Кроме того, Европейский союз утвердил решение расширении ограничений в отношении РФ, касающихся сферы финансов. В особенности это касается доступа ряда российских структур на рынки капиталов.

Брюссель также сообщил о решении ввести ограничения на депозиты граждан РФ на территории Евросоюза на сумму, превышающую 100 тыс евро. Однако и в этом случае предусмотрены исключения. Они касаются, в частности, россиян с временным или постоянным видом на жительство в любой стране Евросоюза.